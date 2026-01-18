Азербайджан показывает реальную готовность к нормализации с Арменией

В рамках двусторонних договоренностей между Азербайджаном и Арменией Баку передал Еревану четырех граждан Армении - Вагифа Хачатуряна, Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Викена Эулджекчяна. Ранее они были осуждены в Азербайджане по различным статьям Уголовного кодекса и отбывали наказание на территории страны.

Передача была осуществлена в рамках прямого диалога между Баку и Ереваном и стала результатом согласованных решений сторон без участия международных посредников. Этот шаг вписывается в общий контекст продолжающегося процесса нормализации отношений между двумя государствами и свидетельствует о сохранении рабочих каналов коммуникации.

Одновременно данный шаг рассматривается как гуманитарная мера, направленная на снижение напряженности и формирование более предсказуемой атмосферы в постконфликтный период.

В беседе с Day.Az американский ученый в области европейской геополитики и трансатлантической безопасности Питер Тейс подчеркнул, что передача Азербайджаном Армении четырех задержанных - это и есть показатель стремления Баку к достижению прочного мира.

Он подчеркнул, что с первых лет независимости Азербайджан демонстрировал глубокую приверженность гуманитарным ценностям и проводил многовекторную дипломатию, в основе которой лежала гуманитарная помощь.

"В этом контексте Баку продолжает следовать данной традиции, а недавняя передача Азербайджаном Армении четырех армянских задержанных является глубоко значимым жестом, выводящим азербайджанскую дипломатию на передний план как надежного партнера, стремящегося к достижению прочного мира на Южном Кавказе и на евразийском пространстве", - сказал политолог.

По его словам, Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева в период председательства в Движении неприсоединения с октября 2019 года по октябрь 2023 года выступал за расширение гуманитарных инициатив.

"На протяжении четырех лет председательства Азербайджана в ДН политика страны была направлена на укрепление гуманитарных проектов, активизацию деятельности Азербайджанского агентства международного развития, восстановление прежнего влияния Движения неприсоединения в системе международных отношений, а также продвижение Бандунгских принципов без ущерба для интересов других международных акторов. Баку продемонстрировал высокую степень ответственности и решимости в продвижении мира и экономического развития в регионе, а гуманитарная составляющая внешней политики Азербайджана заслуживает высокой оценки", - добавил Тейс.

В свою очередь, казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев в комментарии Day.Az отметил, что передача со стороны Баку Еревану признанных виновными по различным статьям Уголовного кодекса и отбывавших наказание в Азербайджане армян является заметным жестом гуманитарного характера.

"Четырех армянских граждан передали через официальные органы и транспортировали на территорию Армении с предварительным медицинским осмотром. Однако важно отметить, что эти четверо были осуждены по различным уголовным статьям в Азербайджане и освобождены в рамках двусторонних договоренностей. В целом шаг можно интерпретировать как сигнал готовности Баку к дальнейшему диалогу, но при этом он не затрагивает более сложные вопросы, связанные с другими задержанными", - сказал он.

По его словам, такие жесты могут способствовать укреплению доверия, поскольку демонстрируют способность сторон решать чувствительные вопросы без эскалации, что важно в постконфликтной ситуации.

"Они создают позитивный контекст и прецедент для дальнейших шагов. Если такие жесты гуманитарного характера между сторонами будут продолжаться и сопровождаться институциональным диалогом, их влияние на долгосрочный мир будет значительным и устойчивым", - сказал политолог.

Нышанбаев отметил, что с дипломатической точки зрения такие шаги важны как элементы доверия и демонстрация способности решать конкретные проблемы в ходе постконфликтной нормализации.

"Международное сообщество, в частности страны-посредники и организации, оценивают освобождение задержанных как позитивный сигнал готовности к продолжению диалога", - добавил он.

Азербайджан снова сделал практический шаг в рамках мирного процесса, показав готовность к дальнейшему диалогу. Теперь многое зависит от Армении. Слова о мире сами по себе доверия не создают - нужны конкретные действия и юридически закрепленные решения. Только так можно заложить прочную основу для устойчивого мирного курса и полноценного регионального сотрудничества.

Али Гасымов