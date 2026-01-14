Азербайджан передал Армении Вагифа Хачатуряна, Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Викена Эулджекджяна

В соответствии с двусторонними договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией, а также принципами гуманизма, четыре человека - Вагиф Черкезович Хачатурян, Геворг Рубенович Суджян, Давид Тигранович Давтян и Викен Абрахамович Эулджекчян, признанные виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и отбывавшие наказание на территории нашей страны, были переданы Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный процесс также является одним из практических результатов установившегося мира между Азербайджаном и Арменией.

В период содержания указанных лиц в Азербайджане их права были полностью обеспечены, состояние здоровья и условия содержания соответствовали международным стандартам. Перед отправкой в Армению осужденные прошли медицинское обследование, по итогам которого было установлено, что их состояние здоровья является удовлетворительным.

В частности, Вагифу Хачатуряну, состояние здоровья которого оценивалось как неудовлетворительное, была оказана вся необходимая медицинская помощь, и он находился под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, что Викен Эулджекчян был задержан в 2020 году. Следствием было установлено, что он прибыл из Ливана в Карабах в качестве наемника для участия в боевых действиях. В 2021 году приговором Бакинского военного суда был приговорен к 20 годам лишения свободы.

В 2020 году были также задержаны Давид Давтян и Геворг Суджян. Им были предъявлены обвинения по статье 276 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (шпионаж). В 2021 году приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям оба были осуждены на 15 лет лишения свободы.

Вагиф Хачатурян обвинялся в участии в незаконных армянских вооруженных формированиях и в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района. В 2023 году он был задержан в Лачыне и в том же году приговором Бакинского военного суда приговорен к 15 годам лишения свободы.