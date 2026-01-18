Стармер назвал "совершенно ошибочными" пошлины Трампа

Британский премьер Кир Стармер счел "совершенно ошибочным" решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми стран Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявление главы правительства Соединенного Королевства приводит The Guardian.

Премьер-министр подчеркнул, что остров - часть Дании, а его будущее зависит от местных жителей и датчан.

"Применение пошлин к союзникам за стремление к коллективной безопасности стран НАТО - совершенно ошибочно", - отметил Стармер и пообещал обсудить этот вопрос напрямую с администрацией Трампа.

По словам британского политика, безопасность Арктики имеет значение для всего НАТО и союзники должны вместе делать больше "для противодействия угрозе со стороны России в различных частях" региона.

Как объявил ранее глава Белого дома в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии. По его словам, это решение вступит в силу с 1 февраля, а с 1 июня пошлины возрастут до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").