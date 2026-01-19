Лесные пожары охватили Чили, число жертв растет - ВИДЕО
По меньшей мере 16 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили.
Как передает Day.Az, издание Tercera со ссылкой на министра гражданской безопасности страны Луиса Кордеро сообщает, что наиболее серьезная ситуация сложилась в регионах Ньюбле и Био-Био, где огонь быстро распространился из-за неблагоприятных погодных условий.
По данным властей, из опасных районов эвакуированы около 20 тыс. человек. В пострадавших регионах введен режим чрезвычайного положения.
Президент Чили Габриэль Борич сообщил в социальной сети X, что все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности, а приоритетом властей остается защита населения и локализация очагов возгорания.
Представляем вниманию читателей кадры пожаров:
