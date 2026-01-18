https://news.day.az/society/1810278.html Серьезное ДТП в Гяндже, столкнулись автобус и грузовик - ФОТО В Гяндже столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль, есть пострадавший. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории города. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем марки КамАЗ. В результате аварии водитель автобуса В.
Серьезное ДТП в Гяндже, столкнулись автобус и грузовик - ФОТО
В Гяндже столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль, есть пострадавший.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории города.
Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем марки КамАЗ.
В результате аварии водитель автобуса В. Вердиев, 1992 года рождения, получил травмы и был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту ДТП проводится расследование.
