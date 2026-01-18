Серьезное ДТП в Гяндже, столкнулись автобус и грузовик

В Гяндже столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль, есть пострадавший.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории города.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем марки КамАЗ.

В результате аварии водитель автобуса В. Вердиев, 1992 года рождения, получил травмы и был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту ДТП проводится расследование.