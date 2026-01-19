В сборную Азербайджана по футзалу привлечены новые игроки

Главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Евгений Куксевич заявил о привлечении новых игроков в национальную команду, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Специалист в общении с журналистами отметил, что в распоряжении тренерского штаба есть перспективные исполнители и работа с ними уже началась. В рамках учебно-тренировочных сборов участие принимают 19 футзалистов, из которых четверо - вратари.

"Подготовку мы начали со вчерашнего дня, сборы проводим расширенным составом, все идет в рабочем режиме. Хотим поработать с новыми игроками и подготовить их к международным соревнованиям. Наша цель - сформировать качественную команду", - подчеркнул Куксевич.

Напомним, что в ходе сборов национальная команда 22 и 24 января проведет товарищеские матчи против сборной Дании. Обе встречи состоятся в Бакинском дворце спорта.