Энергетическое сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек во время посещения Аллеи шехидов в связи с трагедией 20 Января.

"Энергетические вопросы в отношениях с Азербайджаном имеют для нас ключевое значение с точки зрения экономики, поскольку Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чешскую Республику для наших нефтеперерабатывающих заводов. В связи с этим сотрудничество в энергетической сфере представляет для нас особую важность", - сказал дипломат.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-ноябре 2025 года страна экспортировала 1,4 миллиона тонн нефти на сумму 742,2 миллиона долларов в Чехию.