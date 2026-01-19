На платных дорогах Азербайджана установят новые скоростные лимиты

На платных дорогах будет установлен скоростной лимит.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено в предлагаемых изменениях в Закон "О дорожном движении", обсуждавшихся сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, на платных автомагистралях будет установлено отдельное регулирование скорости: вне населенных пунктов для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн скорость не должна превышать 130 км/ч.

Для других автобусов, легковых автомобилей с прицепом и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн - не более 90 км/ч.