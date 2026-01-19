Оплата за работу в эти дни будет двойной

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс, направленные на усиление защиты трудовых прав и приведение трудовых отношений в соответствие с международными стандартами.

Как сообщает Day.Az, об этом написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на своей странице в социальных сетях.

По его словам, одним из ключевых нововведений стало расширение подхода к оплате труда за работу в дни отдыха, дни голосования, праздничные дни, не считающиеся рабочими, а также в День общенационального траура. Теперь при расчете заработной платы будет учитываться не только дневная, но и почасовая тарифная ставка.

В частности, при повременной системе оплаты труда работа в указанные дни будет оплачиваться в двойном размере дневной и почасовой тарифной ставки, при сдельной системе - по двойным сдельным расценкам. Работникам с месячным окладом, если работа выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени, оплата будет производиться сверх оклада, но не ниже дневного и почасового должностного оклада. В случае выполнения работы сверх месячной нормы рабочего времени оплата будет осуществляться сверх оклада, но не ниже двойного размера дневного и почасового должностного оклада.

Еще одним важным изменением стало официальное закрепление в Трудовом кодексе понятия "почасовой должностной оклад". Байрамов отметил, что данное нововведение имеет особое значение с точки зрения защиты прав работников и создания условий для более справедливой и высокой оплаты труда.

Кроме того, поправки учитывают ситуации, когда работа в такие дни выполняется не в течение полного рабочего дня, а лишь определенное количество часов. Депутат пояснил, что в этих случаях работникам будет выплачиваться дополнительная оплата за каждый отработанный час. Так, если почасовая ставка составляет 30 манатов и сотрудник отработал 4 часа в день отдыха, голосования, праздничный день или в День общенационального траура, его оплата за это время составит не 120 манатов, а не менее 240 манатов.

"С учетом того, что в Азербайджане обсуждается возможный переход на почасовой режим работы, данные изменения рассматриваются как шаг к приведению системы оплаты труда в соответствие с международной практикой", - добавил депутат.