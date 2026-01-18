В Баку произошел пожар возле станции метро "Сахиль"

Вблизи станции метро "Сахиль" в Сабаильском районе Баку произошел пожар в донерной.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о возгорании, после чего на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания. Подробности инцидента уточняются.

Дополнительная информация будет сообщена позднее.