В Баку произошел пожар возле станции метро "Сахиль"
Вблизи станции метро "Сахиль" в Сабаильском районе Баку произошел пожар в донерной.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По данным МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о возгорании, после чего на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания. Подробности инцидента уточняются.
Дополнительная информация будет сообщена позднее.
