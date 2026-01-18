https://news.day.az/society/1810239.html Завтра в этом поселке временно не будет воды Завтра в поселке Кешля частично будет прекращена подача воды. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Объединенная служба водоснабжения крупных городов крупных городов.
Завтра в этом поселке временно не будет воды
Завтра в поселке Кешля частично будет прекращена подача воды.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Объединенная служба водоснабжения крупных городов крупных городов.
Отмечается, что в связи с работами по замене аварийного участка магистрального водопровода, обеспечивающего питьевой водой часть поселка Кешля, 19 января в течение дня в указанном районе будет зафиксировано временное прекращение водоснабжения.
