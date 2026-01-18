ЕС может ликвидировать базы США

Европейский союз может закрыть американские военные базы в случае, если Соединенные Штаты заполучат Гренландию. Об этом 17 января сообщило издание The Economist, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



"Многие европейские государства захотят, чтобы они (базы США. - Прим. РЕН ТВ) остались, независимо от любых операций в Арктике, в качестве меры обеспечения безопасности. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как рычаг давления на американцев", - отметили в СМИ.



Европейские страны также могут быть более категоричными в отношении американских технологических компаний. Такую политику ЕС придется вести из-за экстренного увеличения расходов на оборону.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля вводит 10-процентные пошлины на товары Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В июне пошлины будут увеличены до 25%, если к тому моменту Гренландия не станет частью США.



Отмечалось, что на остров отправят группу французских военнослужащих для участия в совместных военных учениях. Также в Гренландию направят двух военнослужащих из Норвегии и разведывательную группу из Германии.