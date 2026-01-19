Бакинское метро переходит на усиленный режим работы

В связи с 20 Января - Общенациональным днем скорби - Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в день траурных мероприятий на станциях, расположенных ближе всего к местам поминовения, будут введены дополнительные меры контроля. Речь идет о станции "20 Января", а также станциях "Ичеришехер" и "Элмляр Академиясы", находящихся вблизи Аллеи шехидов.

В течение дня будет скорректирован график движения поездов, а резервные составы приведены в полную готовность для оперативного выпуска на линии при необходимости.

Отмечается также, что в 12:00 движение поездов на всех станциях метро будет приостановлено.

В это время память шехидов будет почтена минутой молчания.