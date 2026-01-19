Узбекистан принял предложение Трампа

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поступило официальное приглашение от Президента США Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-службы главы республики.

Отмечается, что Узбекистану было предложено присоединиться к "Совету мира" в качестве государства-учредителя.

В ответном письме Мирзиёев выразил готовность Узбекистана присоединиться к этому совету, отметив, что эта инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе.