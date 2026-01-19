Хорошая новость для водителей

Если производство по делу, послужившему основанием для помещения транспортного средства на охраняемую стоянку, прекращается, уплаченная за это сумма будет возвращена владельцу автомобиля.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", который был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, в случае прекращения производства по делу об административном правонарушении, послужившем основанием для доставки транспортного средства на охраняемую стоянку, либо удовлетворения жалобы на решение о применении административного взыскания, сумма, уплаченная за эвакуацию транспортного средства на стоянку и его хранение там, подлежит возврату владельцу транспортного средства в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что в соответствии с решением Тарифного совета от 12 апреля 2006 года были утверждены тарифы на услуги по доставке транспортных средств эвакуаторами на стоянки, действующие при Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, а также по их охраняемому хранению на этих стоянках.