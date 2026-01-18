Европа ответит на пошлины США, связанные с Гренландией

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал скоординированный ответ европейских стран на решение США ввести пошлины 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в X.

"Угрозы введения тарифов неприемлемы и не имеют места в данном контексте. Европейцы ответят на них единодушно и скоординированно, если они будут утверждены. Мы будем отстаивать европейский суверенитет", - написал Макрон.

Французский президент заверил, что "никакие запугивания и угрозы" на Францию не подействуют. По его словам, Париж решил присоединиться к военным учениям в Гренландии, исходя из приверженности суверенитету государств в Европе и ООН. Глава государства также пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с европейскими партнерами Франции.

Как объявил ранее глава Белого дома в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии. По его словам, это решение вступит в силу с 1 февраля, а с 1 июня пошлины возрастут до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").