США пригрозили Ирану мощной атакой
Государственный департамент США обратился к иранскому правительству и пригрозил жестким ответом в случае нападения Ирана на американские военные базы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, данное заявление американское внешнеполитическое ведомство опубликовало в соцсети Х.
"Если режим Исламской Республики нападет на американские объекты, Исламская Республика столкнется с очень, очень мощной силой. Мы говорили это раньше и повторим еще раз: не играйте в игры с президентом Трампом", - пригрозили в Госдепе.
Данное заявление последовало в ответ на появившуюся информацию о предполагаемых планах Ирана по нанесению ударов по американским военным базам.
