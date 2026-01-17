США пригрозили Ирану мощной атакой

Государственный департамент США обратился к иранскому правительству и пригрозил жестким ответом в случае нападения Ирана на американские военные базы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, данное заявление американское внешнеполитическое ведомство опубликовало в соцсети Х.

"Если режим Исламской Республики нападет на американские объекты, Исламская Республика столкнется с очень, очень мощной силой. Мы говорили это раньше и повторим еще раз: не играйте в игры с президентом Трампом", - пригрозили в Госдепе.

Данное заявление последовало в ответ на появившуюся информацию о предполагаемых планах Ирана по нанесению ударов по американским военным базам.