В Испании нашли редкую "тюленью" акулу. "Акула длиной 1,45 метра и весом 18 килограммов вызвала большой резонанс в научном сообществе.

Как передает Day.Az, животное, которое было найдено выброшенным на берег, относится к виду, который обычно обитает на глубинах от 400 до 1600 метров.

Однако самая шокирующая находка была обнаружена во время вскрытия: внутри находились 12 развивающихся эмбрионов, исключительное открытие, которое позволило получить ключевую информацию о размножении этого вида".