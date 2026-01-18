https://news.day.az/unusual/1810220.html В Испании нашли редкую "тюленью" акулу - ФОТО В Испании нашли редкую "тюленью" акулу. "Акула длиной 1,45 метра и весом 18 килограммов вызвала большой резонанс в научном сообществе. Как передает Day.Az, животное, которое было найдено выброшенным на берег, относится к виду, который обычно обитает на глубинах от 400 до 1600 метров.
Как передает Day.Az, животное, которое было найдено выброшенным на берег, относится к виду, который обычно обитает на глубинах от 400 до 1600 метров.
Однако самая шокирующая находка была обнаружена во время вскрытия: внутри находились 12 развивающихся эмбрионов, исключительное открытие, которое позволило получить ключевую информацию о размножении этого вида".
