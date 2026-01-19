https://news.day.az/sport/1810457.html

Сколько билетов продано на матч "Карабах" - "Айнтрахт"?

На матч седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" к настоящему моменту продали 24 500 билетов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Карабаха", реализация билетов продолжается. Отметим, что встреча пройдет 21 января и начнется в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.