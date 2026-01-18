Представлен обновленный рейтинг лучших боксеров в мире
Авторитетный американский портал ESPN представил обновлённый рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории на данный момент.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, рейтинг формируется по убывающей системе: боксер, которого эксперты ставят на первое место, получает 10 очков, на второе - девять очков и так далее.
Рейтинг лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории по версии ESPN на 17 января
1. Александр Усик (24-0).
2. Наоя Иноуэ (32-0).
3. Дмитрий Бивол (24-1).
4. Джесси Родригес (23-0).
5. Артур Бетербиев (21-1).
6. Дэвид Бенавидес (31-0).
7. Шакур Стивенсон (24-0).
8. Дзюнто Накатани (32-0).
9. Девин Хейни (33-0).
10. Теофимо Лопес-младший (22-1).
