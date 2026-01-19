https://news.day.az/sport/1810387.html Назначен комментатор встречи "Карабах" - "Айнтрахт" Комментатором матча седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" назначен Рамиз Мирзазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Напомним, что матч состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
Назначен комментатор встречи "Карабах" - "Айнтрахт"
Комментатором матча седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" назначен Рамиз Мирзазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Напомним, что матч состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
Встреча будет показана в прямом эфире на телеканале CBC Sport.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре