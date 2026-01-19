Назначен комментатор встречи "Карабах" - "Айнтрахт"

Комментатором матча седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Айнтрахтом" назначен Рамиз Мирзазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Напомним, что матч состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

Встреча будет показана в прямом эфире на телеканале CBC Sport.