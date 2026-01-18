В Иране планируют активировать национальные мессенджеры

Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала протестов, планирует активировать работу национальных мессенджеров. Об этом пишет агентство IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В скором времени будут активированы одобренные и идентифицированные (властями - прим. ред.) каналы, имеющие "синюю галочку" (подтверждающую подлинность канала - прим. ред.) в (национальных - прим. ред.) мессенджерах Bale, Rubika, Soroush Plus и Igap", - говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что до этого момента разрешение на деятельность имели только официальные каналы иранских СМИ.

Ранее США пригрозили Ирану мощной атакой.