Сирия и США обсудили региональные вопросы

Президент Сирии аш-Шараа принял в Дамаске спецпосланника президента США в Дамаске Тома Баррака.

Как передает Day.Az, в офисе сирийского президента сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили пути укрепления экономического сотрудничества между двумя странами, а также последние события в регионе.

Аш-Шараа подчеркнул важность единства и суверенитета Сирии над всей ее территорией, необходимость диалога с участием всех сирийцев и продолжения координации усилий в борьбе с терроризмом.

Ранее сегодня министр информации Сирии Мустафа сообщил о скором важном заявлении, которое будет касаться переговоров по соглашению о прекращении огня и полной интеграции SDF в государственные структуры Сирии.