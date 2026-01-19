Вице-президент Фонда Лейла Алиева посетила в Аддис-Абебе Музейный комплекс Победы при Адуа

Лейла Алиева посетила Музейный комплекс Победы при Адуа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Музей Победы при Адуа является мемориальным комплексом, посвященным победе, одержанной 1 марта 1896 года в битве при Адуа над итальянскими захватчиками. Комплекс расположен в центре города Аддис-Абеба, на месте, где в свое время собирались эфиопы со всех уголков страны перед тем, как отправиться на битву при Адуа. Это историческое событие имеет большое значение как для Эфиопии, так и для всего Африканского континента, символизируя единство и решимость народа в борьбе за свободу. Одержав блестящую победу в этом сражении, Эфиопия сохранила свою независимость и стала единственным государством в истории Африки, не подвергшимся колонизации.

На входе в мемориал установлены статуи императора Менелика II и императрицы Таиту Бетул, а также 12 генералов, руководивших армией в тот период.

В музее имеется специальный раздел, посвященный панафриканизму. Он подчеркивает сотрудничество Эфиопии с другими странами Африки и их лидерами. В комплексе представлены различные произведения современного и древнего искусства, а также редкие артефакты того времени - щиты, мечи, огнестрельное оружие, документы и другие исторические реликвии. Кроме выставочных залов, в комплекс также входят амфитеатр, библиотеки и центры молодежи.

Х Х Х

Лейла Алиева также посетила крупнейшее место отдыха Аддис-Абебы - Парк Дружбы.

Представление великолепного музыкального фонтана в центре парка создало вокруг волшебную атмосферу. Капли воды, "танцующие" под мелодичные напевы азербайджанских народных песен, сливаясь в гармонии с музыкальными аккордами, напоминали изящное произведение искусства.