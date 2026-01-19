"Кяпаз" оформил третий трансфер в зимнее окно

Футбольный клуб "Кяпаз" осуществил третий трансфер в период зимней паузы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Гянджинский клуб, ведущий борьбу за сохранение прописки в Мисли Премьер-лиге, включил в свой состав полузащитника Рахмана Гаджиева. Футболист, первую половину сезона проведший в Первой лиге в составе "Сабаила", подписал с клубом контракт сроком на пять месяцев.

Если "Кяпаз" сохранит место в элитном дивизионе, соглашение с бывшим игроком "Нефтчи" будет автоматически продлено еще на один год.

Отметим, что ранее в ходе зимнего трансферного окна "желто-синие" также оформили переходы двух полузащитников - Вейсала Рзаева из "Туран Товуза" и Мате Абуладзе из грузинского клуба "Самгурали".