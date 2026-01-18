Белый дом рассказал о составе делегации США на Олимпиаду

Вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио войдут в состав делегации США во время открытия зимней Олимпиады-2026 в Италии. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, его слова передает пресс-служба Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Делегацию возглавят достопочтенный Джей Ди Вэнс - вице-президент Соединенных Штатов - и Уша Вэнс - вторая леди Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.