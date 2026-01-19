Строительство домов на болотистых территориях в Баку

В Баку и на Абшеронском полуострове в результате незаконного и порой хаотичного расширения застройки ряд озер был осушен, территории захвачены, а на этих участках проведены строительные работы.

Какие последствия это имеет и может иметь в будущем?

Как передает Day.Az, в комментарии для Milli.Az эксперт по недвижимости Орхан Эльханоглу отметил, что осушенные озерные котловины, как правило, состоят из слабого и нестабильного слоя грунта. По его словам, в домах, построенных на таких территориях, со временем могут возникать проседание фундамента, трещины в стенах и другие конструктивные проблемы. Подобные случаи приводят как к материальному ущербу, так и создают угрозу для жизни людей.

Эксперт подчеркнул, что ликвидация озер нарушает естественный баланс подземных вод.

"В результате в отдельных районах уровень грунтовых вод может повышаться или понижаться, что приводит к засолению почв, а также повреждению инженерно-коммуникационных сетей. Хаотичная застройка вызывает нарушения градостроительных норм, чрезмерную нагрузку на инфраструктуру и серьезные проблемы в транспортных и канализационных системах. В долгосрочной перспективе такие жилые массивы становятся менее безопасными и комфортными для проживания.

В итоге, осушение озер на территории Баку и Абшерона, хотя и может выглядеть привлекательным с точки зрения краткосрочных строительных интересов, в долгосрочной перспективе приводит к серьёзным экологическим, техническим и социальным последствиям. По этой причине строительство на подобных территориях должно осуществляться только после проведения тщательных научных, экологических и инженерных оценок", - сказал он.

В свою очередь эксперт по недвижимости Эльнур Азадов отметил, что жилые дома могут возводиться исключительно на земельных участках, предназначенных для жилой застройки. По его словам, это является одним из основных требований законодательства. Второе ключевое условие - наличие официального разрешительного документа, выданного соответствующими органами, позволяющего вести строительство на данном участке.

Эксперт подчеркнул, что независимо от того, располагались ли ранее на этой территории озера, болота или другие объекты, строительство должно вестись в строгом соответствии с требованиями законодательства.

"В некоторых рекреационных зонах возведение определенных типов домов и коттеджей также регулируется законом, при этом полного запрета в этой сфере не существует. Однако чаще всего осушенные болотистые участки после этого выставляются на продажу под видом приусадебных земель, что может привести к серьезным негативным последствиям", - сказал он.

Азадов также отметил, что подобных территорий достаточно много. В ряде случаев местные органы, не используя свои полномочия должным образом, осушали болота и небольшие озера и продавали эти участки населению. В результате в дождливую погоду на таких территориях на поверхность выходят грунтовые воды, затапливаются фундаменты, что создаёт серьезные проблемы для жилых домов.