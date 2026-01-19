Так выглядят айсберги Атлантического океана

Космонавт Роскосмоса Олег Платонов опубликовал уникальные кадры айсбергов в Атлантическом океане, сделанные с борта Международной космической станции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на соцсети ведомства, во время экспедиции на МКС Платонов запечатлел дрейфующие ледяные массивы с высоты около 400 км.

На снимках огромные айсберги выглядят как небольшие белые фрагменты на темной поверхности океана.

Представляем вниманию читателей кадры, сделанные из космоса: