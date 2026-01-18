Есть ли разрушения во время землетрясения в Азербайджане?

Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 18 января 2026 года в 07:56 по местному времени на границе Шамахинского и Агсуинского районов (в Агсуинском районе) было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщили Day.Az в МЧС, информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения в министерство не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане произошло землетрясение.