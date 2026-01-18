https://news.day.az/society/1810192.html Есть ли разрушения во время землетрясения в Азербайджане? - Официальный ответ Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 18 января 2026 года в 07:56 по местному времени на границе Шамахинского и Агсуинского районов (в Агсуинском районе) было...
Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 18 января 2026 года в 07:56 по местному времени на границе Шамахинского и Агсуинского районов (в Агсуинском районе) было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8.
Как сообщили Day.Az в МЧС, информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения в министерство не поступало.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане произошло землетрясение.
