Первая мощная вспышка 2026 года произошла на Солнце

Солнечная вспышка высочайшего класса - Х - фиксируется вечером в воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.