В Баку завтра пойдет снег

Опубликован прогноз погоды на 20 января.

Как сообщили Day.Az в Службе национальной гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается холодная погода с периодическими осадками, местами они будут интенсивными. Прогнозируется мокрый снег, который в относительно высоких районах перейдет в снег. Умеренный северный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью и днем составит 0-3 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - около 766 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

Какая погода ожидается в регионах Азербайджана?

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах возможны интенсивные и сильные осадки. Местами будет наблюдаться туман. Западный ветер в некоторых районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-6 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горах ночью - 8-13 градусов мороза, в высокогорных районах - 13-18 градусов мороза, днем - 3-8 градусов мороза.

В основном в горных и предгорных районах ожидается гололед на дорогах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az