Продажи премиальных автомобилей резко сократились

Марки "большой немецкой тройки" - BMW, Mercedes‑Benz и Audi - опубликовали официальную статистику продаж за 2025 год. Все три бренда зафиксировали отрицательную динамику на ключевых рынках. Наименьший спад показал BMW, максимальное падение зафиксировано у Mercedes‑Benz. У всех марок проблемы в Китае, где спрос смещается в сторону местных брендов, передает Day.Az со ссылкой на auto.ru.
- Спрос на Audi упал на 2,9%. Рост на домашнем рынке (плюс 4%) не смог компенсировать падение в других приоритетных регионах: на 5% в Китае и сразу на 12,2% в Северной Америке.
- В целом концерн BMW сумел нарастить продажи на 0,5%. Однако главный бренд сократил поставки на 1,4%. Суммарный спрос на BMW и Mini в Китае упал на 12,5%.
- Легковое подразделение Mercedes-Benz потеряло 9% покупателей, оказавшись по этому показателю наименее успешным из трёх основных брендов немецкого премиум-сегмента. Спад в Северной Америке сопоставим с Audi (минус 12%), зато в Китае компания просела сразу на 19%.
