Продажи премиальных автомобилей резко сократились

- Цифры

Марки "большой немецкой тройки" - BMW, Mercedes‑Benz и Audi - опубликовали официальную статистику продаж за 2025 год. Все три бренда зафиксировали отрицательную динамику на ключевых рынках. Наименьший спад показал BMW, максимальное падение зафиксировано у Mercedes‑Benz. У всех марок проблемы в Китае, где спрос смещается в сторону местных брендов, передает Day.Az со ссылкой на auto.ru.