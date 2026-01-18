"Джеймс Уэбб" обнаружил древнейшую сверхновую типа II

Группа ученых, использовавших космический телескоп "Джеймс Уэбб", объявила об обнаружении новой сверхновой типа II. Эта сверхновая, получившая обозначение SN Eos, вспыхнула, когда Вселенная находилась на раннем этапе своего развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, об этом пишет Phys.org.

Сверхновые представляют собой невероятно яркие события, происходящие при взрывах крупных звезд. Для ученых изучение таких явлений имеет важное значение, так как они позволяют лучше понять процессы образования и эволюцию звезд и галактик. Сверхновые делятся на две группы в зависимости от их атомного спектра: тип I (в их спектре отсутствует водород) и тип II (есть спектральные линии водорода).

Тип II возникает в результате катастрофического коллапса ядер особо тяжелых звезд, чья масса превышает восемь солнечных масс. Такие вспышки настолько интенсивны, что их светимость порой превосходит общую мощность излучения всей материнской галактики. Исследование сверхновых типа II дает ученым уникальную возможность изучить конечные этапы жизненного цикла гигантских звезд и помогает уточнить модели звездной эволюции на заре существования Вселенной.

Под руководством Дэвида А. Коултера из Университета Джонса Хопкинса астрономы недавно обнаружили одну из древнейших известных сверхновых типа II. Специалисты применили метод гравитационной линзы, позволяющий получать многократные увеличенные изображения объектов, находящихся далеко за пределами возможностей обычного наблюдения. SN Eos впервые заметили благодаря снимкам космического телескопа, сделанным 1 сентября 2025 года в области галактики MACS 1931.8−2635. Ее назвали в честь греческого божества Эос - богини утренней зари.

SN Eos расположена в крайне тусклой галактике. Эта звезда взорвалась еще тогда, когда нашей Вселенной было меньше миллиарда лет, в эпоху реионизации. Тогда мир стал прозрачен для ультрафиолета. Ученые определили, что концентрация металла в окружающей среде вокруг SN Eos составляла менее 10% солнечного уровня. Кроме того, команда выяснила, что сверхновая относится к типу IIP ("II-плоская"). Звезды этого типа отличается продолжительным периодом яркой светимости после пика. Наблюдения показали увеличение интенсивности дальнего ультрафиолетового свечения, свидетельствующее о завершении фазового перехода к стабильному состоянию.

Таким образом, SN Eos представляет собой яркий пример редкого случая высоко линзированного и весьма бедного металлами объекта типа IIP. Такое открытие подчеркивает важность миссий "Джеймса Уэбба", направленных на исследование процессов возникновения и гибели первых поколений звезд, формирование элементов и развитие молодых галактик.