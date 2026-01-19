Эти лица получат новое жилье

В ближайшее время начнётся процесс предоставления жилья семьям лиц с инвалидностью, связанной с войной.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в Баку заявил председатель правления Агентства социальных услуг Вюгар Бехбудов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности Агентства за 2025 год и предстоящим целям.

По его словам, в то же время в 2026 году также будет запущен процесс обеспечения жильем лиц с инвалидностью, связанной с Чернобыльской аварией.

"16 тысяч семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, уже были обеспечены жильем. В поствоенный период жильем были обеспечены 7 тысяч человек. В поствоенный период лицам с инвалидностью было передано 567 автомобилей, а всего за прошедший период - 7 700 автомобилей. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2026 году", - сказал он.