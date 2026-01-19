Минобороны Азербайджана предупредило население

С 19 по 23 января в Азербайджане пройдет уничтожение боеприпасов, срок эксплуатации которых истек и которые стали непригодными к использованию. Процесс будет проводиться с соблюдением правил безопасности на полигоне вблизи села Пиракешкюль, а также в учебном центре на территории района Агдере.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие и отметили, что шумы взрывов не являются поводом для тревоги и никакой опасности для населения нет.