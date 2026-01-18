На Шри-Ланке показали редчайший сапфир в 3,5 тысячи карат

На Шри-Ланке показали уникальный фиолетовый звездчатый сапфир. Вес камня больше 3,5 тысячи карат, что позволило ему получить звание самого крупного драгоценного камня в своей категории, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Его нашли еще два года назад и теперь собираются продать. Сапфир оценивается в 400 миллионов долларов, что в переводе на рубли более 30 миллиардов. Такая цена обусловлена не только весом, но и четким астеризмом - это оптический эффект.

При попадании света на этом камне проявляется шестилучевая звезда.