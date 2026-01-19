Цены на серебро обновили исторический рекорд

Биржевая цена на серебро в четверг, 15 января, впервые превысила $94 за тройскую унцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает нью-йоркская биржа Comex.

В тот день в ходе торгов котировки металла поднимались до нового исторического максимума в $94,35.

Позже показатель снизился, однако в понедельник (19 января) утром цены на серебро вновь растут. По состоянию на 8:18 по бакинскому времени цена мартовского фьючерса на металл поднималась на 5,33% относительно предыдущего закрытия, достигнув $93,243 за унцию.

Одновременно стоимость февральского фьючерса на золото росла на $73,76 по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии (на 1,6%) - до $4669,14 за тройскую унцию.