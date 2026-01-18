Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил светлую память шехидов 20 Января.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новость обновляется