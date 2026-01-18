https://news.day.az/officialchronicle/1810219.html Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО 18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил светлую память шехидов 20 Января.
18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил светлую память шехидов 20 Января.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
