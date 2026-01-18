Apple стало сложнее конкурировать за новые чипы TSMC

Корпорация Apple утратила гарантированный приоритет в доступе к передовым производственным мощностям TSMC на фоне резкого роста спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном отраслевым экспертом Тимом Калпаном в его блоге Culpium, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным аналитика, после более чем десяти лет, в течение которых процессоры Apple играли ключевую роль в стратегии расширения TSMC, компания больше не получает автоматических преференций. Теперь Apple вынуждена напрямую конкурировать за производственные квоты с заказчиками, ориентированными на ИИ, включая Nvidia и AMD, особенно на самых современных технологических узлах.

Ситуацию осложняет тот факт, что ИИ-ускорители занимают значительно большую площадь кремниевых пластин по сравнению с мобильными SoC. Это позволяет даже ограниченному числу ИИ-клиентов потреблять непропорционально большую долю передовых мощностей, из-за чего проекты Apple перестали автоматически получать приоритет на фабриках TSMC.

В отчете также отмечается, что Nvidia, вероятно, опередила Apple и стала крупнейшим клиентом TSMC по выручке как минимум в одном или двух кварталах 2025 года, хотя точные данные о расстановке клиентов не раскрываются. При этом Apple перестала быть основным драйвером роста доходов тайваньского контрактного производителя около пяти лет назад.

Аналитики допускают, что в будущем Apple может столкнуться с ростом стоимости производства чипов, поскольку ИИ-компании готовы платить премии TSMC за приоритетный доступ к передовым техпроцессам. Хотя риск срыва поставок устройств оценивается как низкий, длительное давление на цены может повлиять на маржинальность продуктов или ценовую политику компании в среднесрочной перспективе.