Продлен срок надбавок к зарплатам этих медицинских работников

Срок выплаты временной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным коронавирусом (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Бакинском городском главном управлении здравоохранения, продлен.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок выплаты временной надбавки к заработной плате медицинских работников продлён до 1 апреля 2026 года.

Отметим, что ранее установленный срок истёк 1 января 2026 года.

Напомним, что 25 марта 2020 года Кабинет Министров принял решение "Об определении срочной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19)".