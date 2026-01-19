Китай обратился с призывом к США

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что США должны перестать использовать "китайскую угрозу" в качестве предлога для преследования своих личных интересов. Об этом он сказал на брифинге по ситуации вокруг Гренландии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Го Цзякунь отметил, что Китай уже неоднократно излагал свою позицию по вопросу Гренландии.

"Международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН, является фундаментом нынешнего международного порядка и должно соблюдаться", - подчеркнул дипломат.