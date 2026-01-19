https://news.day.az/world/1810407.html В США у пассажирского самолета отлетело переднее колесо - ВИДЕО В США у пассажирского самолета отлетело переднее колесо шасси во время жесткой посадки. Как передает Day.Az, самолет United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, совершил жесткую посадку. При сильных порывах ветра борт подпрыгнул при приземлении, после чего отвалилось правое переднее колесо шасси.
В США у пассажирского самолета отлетело переднее колесо - ВИДЕО
В США у пассажирского самолета отлетело переднее колесо шасси во время жесткой посадки.
Как передает Day.Az, самолет United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, совершил жесткую посадку. При сильных порывах ветра борт подпрыгнул при приземлении, после чего отвалилось правое переднее колесо шасси.
Самолет не смог самостоятельно покинуть ВПП. Около 200 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы и доставлены в терминал автобусами. Пострадавших нет.
Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации США.
