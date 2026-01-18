В Гёйгёльском районе появится новая энергетическая подстанция

На территории Гёйгельского района Азербайджана будет построена новая подстанция.

Как сообщает Day.Az, Открытое акционерное общество "Азеришыг" уже приступило к соответствующим работам в этом направлении.

В рамках проекта предусмотрено строительство подстанции мощностью 2×40 МВА напряжением 110/35/10 кВ и центра управления, установка оборудования, прокладка двухцепной воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 11,5 километра от воздушной линии "Дашкесан 1-2" к новой подстанции, а также проведение капитального ремонта существующих линий электропередачи.

В настоящее время ОАО "Азеришыг" определяет компанию, которая будет выполнять указанные работы.