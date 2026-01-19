Число жертв схода поездов с рельсов в Испании возросло

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 21.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации испанского телеканала TVE, около 100 человек пострадали, из которых 25 находятся в тяжелом состоянии.

Государственная компания Adif, отвечающая за железнодорожную инфраструктуру Испании, информировала, что инцидент произошел в 19:45 (22:45 по бакинскому времени) воскресенья в автономном сообществе Андалусия с поездом, который направлялся из Малаги в Мадрид. На его борту было 317 пассажиров. Сошедший с рельсов состав врезался в другой, который двигался из столицы страны в город Уэльва, который также расположен в Андалусии. Число его пассажиров составляло около 100.

Причины катастрофы, произошедшей у города Адамус (провинция Кордова), пока не уточняются. Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид - Андалусия приостановлено до 20 января.

По информации Reuters, первоначально сошедший с рельсов поезд управляется частным оператором Iryo, который контролируется итальянской государственной железнодорожной группой Ferrovie dello Stato. Там уточнили, что инцидент произошел с высокоскоростным поездом Freccia 1000, который считается одним из самых современных в Европе.

Второй поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву, управляется национальным испанским оператором Renfe. Как сообщают испанские СМИ, его машинист погиб.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил в соцсети X, что столкновение было настолько сильным, что "первые два вагона поезда [оператора] Renfe вылетели с путей".

Как сообщили в Adif, на железнодорожных станциях в Мадриде, Севилье, Кордове, Малаге и Уэльве организованы специальные зоны для приема родственников погибших и пострадавших в катастрофе.