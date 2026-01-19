https://news.day.az/society/1810304.html Новые кадры из города Шуша под снежным покровом - ВИДЕО Управление Государственного заповедника Шуши опубликовало кадры заснеженного города. Как передает Day.Az, в ведомстве опубликовали видео, на котором запечатлено, как белоснежный снег укрыл улицы, исторические памятники и окружающие пейзажи. Представляем вниманию читателей эти кадры:
