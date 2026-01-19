Новые кадры из города Шуша под снежным покровом

Управление Государственного заповедника Шуши опубликовало кадры заснеженного города.

Как передает Day.Az, в ведомстве опубликовали видео, на котором запечатлено, как белоснежный снег укрыл улицы, исторические памятники и окружающие пейзажи.

Представляем вниманию читателей эти кадры: