Как утверждение квот на вылов повлияло на цены на рыбу в Азербайджане?

В Азербайджане на фоне утверждения распределения квот на вылов рыбы и других водных биоресурсов наблюдается рост цен на рыбу на рынках.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", лица, желающие заниматься промышленным и товарным выловом рыбы, уже могут обращаться за получением соответствующих разрешений в "Центр рыболовства и аквакультуры" в Баку или в региональные центры "ASAN xidmət".

Однако в период регулирования официального рыболовного сезона ценовая динамика в торговых точках изменилась не в пользу покупателей.

В настоящее время наибольшим спросом на рыбных рынках пользуются форель и сазан. По словам продавцов, после событий, произошедших в Иране, особенно резко выросла цена на форель. Если еще несколько дней назад она стоила дешевле, но сейчас предлагается по цене 16-17 манатов.

Подробнее в сюжете: