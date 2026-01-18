Дедушка Дугин, прими таблетки!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о нелепостях Александра Дугина​.

Day.Az представляет публикацию:

Вчера в Москве разговорился еще один "строитель имерии" - Александр Дугин.

Начал рассуждать о том, что постсоветских стран, оказывается, "не должно существовать" - ни Азербайджана, ни Грузии с Арменией, ни стран Центральной Азии и так далее. Они, мол, против России будут.

Переведем с дугинского на человеческий: "великий мыслитель" считает нормальным вычеркнуть с карты мира целые народы, государства и миллионы людей, потому что они не вписываются в его фантазии о "континентальной империи".

Больше того, именно в Москве сделали очень многое для того, чтобы отвернуть от себя целые народы: или никто не замечал истерик Соловьева, Шейнина, Симоньян и остальных? Один только замолчал - Кеосаян, да и тот не от хорошей жизни.

Удивительно. Какого отношения Дугин ждет что к себе, что к своей стране, после таких заявлений?

Если так сильно хочется, чтобы постсоветские страны сохраняли партнерские отношения с Москвой, - так может, начать с самих себя?