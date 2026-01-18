Из черной дыры произошло извержение спустя 100 миллионов лет

Сверхмассивная черная дыра в далеком скоплении галактик пробудилась после почти 100 миллионов лет покоя. Об этом пишет журнал Popular Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Группа астрономов под руководством Шобхи Кумари из колледжа Миднапур-Сити в Индии установила, что сверхмассивные черные дыры редко испускают намагниченную плазму, излучающую в радиодиапазоне.

Исследование показало, что объект J1007+3540 ведет себя как космический вулкан, выбрасывая плазму в межгалактическое пространство.

В публикации уточняется, что протяженность джетов объекта достигает около одного миллиона световых лет - почти в 10 раз больше ширины Млечного Пути. Отмечается, что черные дыры не всегда активно поглощают материю. Они могут на протяжении долгого времени оставаться неактивными.

Их повторное "пробуждение" сопровождается масштабными процессами, отражающими сложное взаимодействие внутренних сил объекта и давления окружающей среды, говорится в статье.