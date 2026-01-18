Армия США вновь сорвала дедлайн по созданию гиперзвуковой ракеты

Армия США не смогла уложиться в собственные сроки по вводу в строй первого американского гиперзвукового оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации издания, подразделение, которое должно использовать это оружие, уже получило специальное обучение. Однако сама ракета, на разработку которой потратили 10,4 миллиарда долларов, еще не готова к применению.

При этом ранее представители Вооруженных сил США заявляли, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение в самом конце 2025 года.

Изначально ракета должна была поступить на вооружение 30 сентября 2023 года, затем военные обещали ввести оружие в эксплуатацию в сентябре 2024 года, но снова не уложились в сроки.