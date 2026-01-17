Семейная пара зомби - музыкальный взрыв от Бриллиант Дадашовой и Мурада Арифа

Яркий, дерзкий и с долей чёрного юмора - музыкальный видеопроект "Cin Atı" народной артистки Бриллиант Дадашовой и хитмейкера Мурада Арифа представил зрителям необычную историю с элементами гротеска и кинематографической фантазии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Неожиданный дуэт, мощная энергетика и актёрская игра, которая превратила клип в настоящее мини-кино. "Cin Atı" - это не просто песня, а эффектный музыкальный эксперимент, где юмор, мистика и актуальная поп-музыка сходятся в одном визуальном пространстве. Современное звучание с национальными оттенками, запоминающийся ритм и фирменный стиль автора слов и музыки Мурада Арифа в режиссерском исполнении Delee Oruclu превратили историю зомби-супругов в метафору страстей, эмоций и творческой свободы. Каждый кадр - часть продуманной визуальной истории, балансирующей между иронией и мистикой. А яркие, гротескные образы усиливают атмосферу клипа и подчёркивают его театральность.

Над проектом работала творческая группа: аранжировщик - Тарлан Мамедли, miks - masterinq - Олег Наумов, саз - Эльдениз Керимов, художник по свету - Эльмар Гюльахмедов, художник - Гафар Гейдарли, монтаж и цвет - Равиль Аскеров, образы - Эльнур Гасанов и Али Байыр.